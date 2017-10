OM : Ocampos rend hommage à Garcia

Le milieu offensif argentin s'est montré dithyrambique envers le technicien de l'Olympique de Marseille . "On a une bonne relation, il y a une confiance réciproque, je le respecte beaucoup. Quand un entraîneur et une équipe ont confiance en toi, ça change tout (...) Chaque entraîneur t'apporte quelque chose. Aujourd'hui je profite de sa confiance et de ce qu'il m'apporte au quotidien. Bielsa, Ranieri, Juric, Montella... Ils m'ont tous été utiles, et maintenant il y a Rudi, avec qui cela se passe très bien pour l'instant."