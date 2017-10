Qatar : Xavi vise le poste de sélectionneur

Après avoir confirmé qu'il arrêterait "probablement" sa carrière à l'issue de la saison actuelle avec Al Sadd, l'ancien star du FC Barcelone a avoué son envie de devenir sélectionneur du Qatar avant le Mondial 2022 . "Pourquoi pas. Je pense que ce serait sympa (...) On verra. Il me faut de l'expérience, un staff, tout ça. Mais au moins j'ai l'avantage de connaître les joueurs qataris, l'environnement. Je suis ici pour les aider à s'améliorer, pour qu'ils rivalisent à ce Mondial. Mon but, c'est de devenir le sélectionneur", a confirmé l'ancien international espagnol.