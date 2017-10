Barça : des nouvelles de Dembélé

D'après les informations du Mundo Deportivo, l'international français se contente pour le moment de séances de physiothérapie et devrait bientôt enchaîner avec de la musculation, puis la reprise de la course au mois de novembre. L'objectif est de voir la recrue estivale réintégrer l'entraînement collectif début décembre pour un retour à la compétition après la trêve hivernale un mois plus tard.