Le gardien de l'équipe de France est impatient de boucler cette campagne de qualifications pour pouvoir aborder plus sereinement la suite. "Le plus important, c'est de se qualifier. On se rend compte que c'est arrivé très rarement que l'équipe de France se qualifie facilement. Il y a une forme d'appréhension, d'impatience (...) On n'a pas réussi à mettre la manière face à la Bulgarie mais le plus important c'est la qualifications et les trois points demain. Il y a eu cette victoire à Sofia qu'il ne faut pas banaliser", a rappelé le gardien tricolore devant les médias.