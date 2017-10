Le sélectionneur des Bleus a hâte de conclure cette campagne des éliminatoires pour préparer plus sereinement la compétition. "On se prépare pour ça. Ce match de demain doit nous permettre de valider notre ticket pour la Coupe du monde. Cette équipe de France est aimée, soutenue. C'est important pour les joueurs de sentir ce soutien du public", a souligné le coach tricolore avant d'évoquer l'importance d'un tel événement dans la carrière d'un joueur. "Il peuvent jouer au plus haut niveau dans les plus grands clubs, il n'y a rien de plus beau que jouer la coupe du monde. Après, il y en a que tu regardes devant la télé. Moi, j'en ai regardé deux à la télé quand j'étais joueur. Dans notre groupe, il n'y a que sept qui ont déjà connu ça, et c'était il y a trois ans", a-t-il rappelé.