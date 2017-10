EdF : Deschamps répond aux critiques

Malgré tout, le sélectionneur des Bleus attend beaucoup plus de son équipe et espère voir une nette embellie mardi soir (20h45) lors du duel décisif contre la Biélorussie. "Aujourd'hui, le fond de jeu... On ne maîtrise pas tout, loin de là. Ok le résultat était capital, mais on a pas suffisamment maîtrisé. En Bulgarie, on avait 7 joueurs avec tout au plus 10 sélections. Ça fait partie de l'apprentissage. C'est pas en claquant des doigts qu'on arrive à avoir l'expérience internationale. Ils vont apprendre. Les intentions sont toujours d'être le plus fluide possible, d'avoir le ballon et de maîtriser (...) Je me voile pas la face, on est pas les plus beaux, les meilleurs. Mais pour tous ceux qui ont joué ce match là, ça va leur servir, individuellement (...) Demain, c'est notre dernier match et c'est pas que trois points. On s'est offert la possibilité de se qualifier directement", a-t-il confié.