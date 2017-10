EdF : Dugarry allume les Bleus et Griezmann

"En alignant Tolisso et Matuidi qui se projettent contre la Bulgarie, Didier Deschamps s'attendait à ce que cette équipe produise du jeu, ce qu'elle n'a été capable de faire que durant la première demi-heure. C'est assez pauvre pour un match aussi important (...) OK, c'est peut-être pas le match pour tomber sur Deschamps et tous les joueurs. Mais il est la conséquence de tout ce qui s'est passé avant (...) Quelle pauvreté ! Demain (mardi), le match, je vais le regarder parce que je suis obligé. Il y a des joueurs et ils ne se passent rien. Les Bulgares, ils sont nuls ! C'était horrible. Je suis tellement déçu par Antoine Griezmann. On lui a confié les clés du camion depuis l'Euro. L'équipe s'est faite autour de lui. Ça fait un an qu'il est de moins en moins bon et malgré tout, il est intouchable. Samedi encore, ce n'est pas lui qui sort", a déclaré le consultant de RMC qui s'est en revanche abstenu de critiquer Adrien Rabiot