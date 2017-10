Mondial 2018 (Q) : l'Islande et la Serbie qualifiées, l'Irlande sort le Pays de Galles !

Quarts de finaliste de l' Euro 2016 , les Islandais terminent en tête du groupe I avec deux points d'avance sur la Croatie. Grâce à un doublé de Kramaric, la sélection aux Damiers l'a emporté en Ukraine (2-0) et disputera les barrages.Dans le groupe D, la Serbie décroche son billet en dominant la Géorgie (1-0). A deux points des coéquipiers de Branislav Ivanovic , l'Irlande ira en barrages grâce à son exploit au Pays de Galles (1-0), éliminé.Enfin, dans un groupe G sans enjeu, l'Espagne gagne en Israël (1-0, but d'Illarramendi) et finit avec cinq unités de mieux que l'Italie, qui a dominé l'Albanie sur le même score sur un but de Candreva. La Squadra Azzurra devra aller chercher sa qualification en barrages.