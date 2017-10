France

L'Équipe consacre une large part de son édition à la rencontre France-Biélorussie, laquelle se disputera ce soir au Stade de France . Le quotidien estime cet adversaire à la portée des Bleus mais s'interroge sur le mental du groupe de Didier Deschamps . Le Parisien relaye pour sa part l'intérêt porté par le PSG pour N'Golo Kanté, le milieu de terrain de Chelsea . Enfin, France Football communique la liste des trente joueurs retenus pour l'attribution du Ballon d'Or Marca axe sa Une sur les joueurs qui pourraient manquer la prochaine Coupe du Monde James Rodriguez ou encore Gianluigi Buffon vont devoir batailler afin d'obtenir leur biller pour la Russie. As revient sur la victoire obtenue par la Roja face à l'Israël et publie aussi la liste des joueurs sélectionnés pour le Ballon d'Or. Enfin, le Mundo Deportivo explique comment le Barça pourrait être impacté par une indépendance de la Catalogne.La Gazzetta dello Sport focalise son attention sur le succès de la Squadra Azzurra face à l'Albanie. La sélection italienne a obtenu son billet pour les barrages, en vue d'une possible qualification pour la Coupe du Monde. Il évoque également le derby à venir entre l' Inter Milan et le Milan AC , déterminant à plus d'un titre. Même son de cloche pour le Corriere dello Sport, lequel évalue également les chances des prétendants au Ballon d'Or.Le Mirror croit savoir que José Mourinho en pince pour Mijat Gacinovic , nouvelle star de la sélection serbe. Le Tabloïd indique également que Zlatan Ibrahimovic vise un retour pour le match contre Arsenal prévu le 2 décembre. Il en remet également une couche sur l'intérêt des Gunners pour Arda Turan (Barcelone). TalkSport croit quant à lui savoir que Danny Rose pourrait rejoindre Manchester United , à l'occasion du mercato hivernal.