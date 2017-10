OM : Cana avait lui-même initié son transfert

"Le PSG m'a permis d'éclore, d'effectuer mes premiers pas professionnels et de me faire connaître. C'est aussi avec lui que j'ai gagné mon premier trophée, la Coupe de France , contre Châteauroux. L'OM ? C'est moi qui ai appelé pour dire que, si le club avait besoin de moi, j'étais disposé. À l'été 2005, j'avais le sentiment que je pouvais prendre une nouvelle envergure à l'OM. À Paris, j'avais envie de tout conquérir, mais j'ai senti qu'on n'allait pas me donner la juste récompense que j'aurais méritée après les deux saisons que je venais de réaliser. J'avais vingt-deux ans, je ne voulais pas filer à l'étranger et en France, à part Paris, je ne me voyais qu'à Marseille ", a-t-il confié au journal.L'international albanais pourrait d'ailleurs prendre des fonctions au sein du club olympien : "Si je compte rester dans le football ? Oui, mais plutôt comme dirigeant. J'ai des projets. Un aux États-Unis. J'ai aussi des touches en Suisse pour être directeur technique. Et j'ai également discuté un peu avec l'OM. Et peut-être que j'investirai un jour dans un club, celui de Gjakove, au Kosovo, d'où je suis originaire."