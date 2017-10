Lille : un ancien de Bilbao prend la défense de Bielsa

"J'ai vu qu'il était critiqué là-bas, je pense que ce n'est qu'une question de temps. Il faut espérer que les dirigeants soient patients. Il faut se poser les bonnes questions : est-ce la responsabilité de l'entraîneur, des joueurs, des dirigeants lillois qui n'ont pas recruté les joueurs adéquats ou des autres équipes qui sont tout simplement meilleures ?" s'est-il interrogé dans les colonnes de France Football. Il se rappelle que l'adaptation à) sa méthode de travail avait pris du temps, à Bilbao : "Il a fallu qu'on s'adapte à lui et lui à nous. Il a une manière de travailler très méthodique, bien à lui, et les idées claires. Cette adaptation mutuelle prend un certain temps, et c'est ce qui se passe actuellement à Lille ."