Rennes : Ruello est en quête d'un joker

"Il n'y a pas qu'Ismaïla ! Sanjin Prcic , Mexer, Jordan Tell Abdoulaye Diallo et Yoann Gourcuff sont également absents pour blessure ou en reviennent tout juste. C'est presque la moitié d'une équipe ! a lancé le patron du club breton. Il en découle une inexpérience et une jeunesse inédite sur notre banc. Ceci dit, nous recherchons activement un joker mais la réglementation impose qu'il évolue obligatoirement en France et les possibilités qui nous sont offertes sont extrêmement restreintes. Nous avons néanmoins pris des contacts."