"C'était une déception parce que j'avais des envies de départ. C'est vrai que c'était assez avancé avec le président de l'AS Saint-Étienne", a-t-il expliqué. Il paraît le regretter : "On n'était pas en accord sur certains points, on aurait dû se mettre d'accord avant. C'est vrai que certaines choses ont été difficiles. Mais on fait avec et on avance", a-t-il ajouté."Il ne faut pas le regretter vu son comportement", avait quant à lui déclaré Roland Romeyer , après l'échec des discussions.