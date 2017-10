Argentine : Banega s'est attiré les foudres du public

El que está preocupado por el Mundial es Banega... pic.twitter.com/GGNZriISHn — LaGrondona (@LaGrondonaTwitt) 9 octobre 2017

Une photo d' Ever Banega circule actuellement, sur Ies réseaux sociaux. Elle le montre dans un bowling avec sa femme, cliché a été pris le lendemain du match nul entre l' Argentine et le Pérou (0-0). Si certains cadres, tels Lionel Messi et Javier Mascherano , ont changé leur agenda afin de rester dans le groupe, façon 'mission commando pour la qualif', le milieu de terrain a lui refusé de le faire. Le public et les médias argentins n'ont pas du tout apprécié...