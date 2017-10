Ballon d'Or : Mbappé sait pour qui il voterait mais...

L'attaquant du PSG a notamment cité les noms de plusieurs joueurs qui mériteraient selon lui de remporter cette récompense individuelle. "Objectivement ou politiquement ? (rire). Dans le désordre, il y aurait Neymar Cristiano Ronaldo , Messi, Sergio Ramos et Gianluigi Buffon (...) Aujourd'hui, Neymar est notre meilleur joueur. C'est donc lui, au PSG, qui a le plus de chance d'en gagner un assez rapidement. Moi, je suis là pour l'aider et je ferai tout pour qu'il y arrive car il est vraiment tout proche de cette récompense. Et lui nous aidera pour remporter la Ligue des Champions ", a estimé le jeune international français.