Mondial 2018 (Q) : l'Argentine se qualifie grâce à Messi !

Menée en Equateur dès la 1ère minute, la sélection de Jorge Sampaoli s'est finalement imposée 3-1 grâce à un triplé de Lionel Messi (12e, 20e, 62e). L'Albiceleste termine troisième de la zone Amérique du Sud derrière le Brésil , large vainqueur du Chili (3-0) avec des buts de Paulinho et Gabriel Jesus (doublé), et l'Uruguay, qui a dominé la Bolivie (4-2) et se qualifie. Martin Caceres Edinson Cavani et Luis Suarez (x2) ont marqué. Le Chili est lui éliminé, au contraire de la Colombie (4e) qui décroche le nul au Pérou (1-1). Cinquièmes, les Péruviens joueront leur place en Russie lors d'une double confrontation contre la Nouvelle-Zélande.