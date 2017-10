Les Bleus qualifiés sans convaincre, le Portugal évite les barrages... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

PORTUGAL

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec L'Equipe et la qualification de l'équipe de France pour le Mondial russe après un succès plus difficile que prévu contre la Biélorussie (2-1). Si le plus dur a été fait, les Bleus de Didier Deschamps "devront beaucoup mieux jouer pour bien y figurer."On se rend exceptionnellement au Portugal avec la première page du quotidien A Bola intégralement consacrée à la victoire des partenaires de Cristiano Ronaldo face à la Suisse (2-0). Ce succès permet au champion d'Europe 2016 de terminer premier de son groupe et de se qualifier pour la Russie, sans passer par les barrages.On enchaîne avec le journal Sport qui annonce que le FC Barcelone aurait entamé les démarches pour prolonger les contrats des Espagnols Gerard Piqué et Sergi Roberto . Le défenseur central et le polyvalent milieu pourraient rempiler jusqu'en 2022 avec la formation catalane.On termine avec le Daily Express et le coup dur pour Liverpool avec la blessure de Sadio Mané. Jürgen Klopp perd l'un de ses meilleurs éléments pour une indisponibilité estimée à six semaines : l'international sénégalais souffre des ischio-jambiers, une blessure contractée en sélection.