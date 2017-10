EdF : Dugarry ne souhaite pas la prolongation de Deschamps

Selon le champion du monde 1998, invité à donner son avis sur BFM TV, cette question doit être tranchée après le Mondial russe et non avant. "La prolongation de Deschamps est prévue dans les prochains mois, avant la Coupe du Monde . Ce n'est pas possible après ce qu'on vient de voir depuis un an, même si on est qualifié. Si on a de l'ambition et qu'on a envie que notre équipe retrouve une certaine grandeur footballistique, ce n'est pas possible. Sincèrement, on ne peut pas l'accepter. Il faut que Deschamps ait un objectif de résultat et de qualité de jeu. Même si la qualité de jeu est subjective, je veux que ça entre en compte avant de décider de le prolonger."