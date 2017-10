OL : la réponse de Genesio sur son avenir

Durant un point presse, le coach des Gones a confié qu'il était tout autant en danger que les autres entraîneurs. "Je n'ai pas plus de pression que les autres. Elle est présente chaque weekend, qu'on gagne, qu'on face match nul ou qu'on perde. On a une remise en question constante. On se pose toujours des questions, on essaye toujours de s'améliorer et de rendre l'équipe meilleure."