EdF : Dugarry en remet une couche sur Deschamps

"L'objectif d'un pays comme la France ne peut être simplement de se qualifier. Didier Deschamps n'est pas dupe. Il voit bien que les choses ne fonctionnent pas comme elles doivent fonctionner au regarde du talent de cette équipe de France, a expliqué le consultant de la radio. Je ne comprends pas les excuses évoquant les absents. Il y aura toujours des joueurs absents ou en méforme. J'ai envie de voir du jeu, un schéma de jeu préférentiel. Durant la seconde période, on a juste joué long sur Olivier Giroud , c'était d'une pauvreté. Puis Kylian Mbappé est rentré et a fait la différence à lui tout seul balle au pied. Ce sont nos deux seules options qu'on a vues hier soir. On n'est pas l'Albanie. On doit proposer des résultats et du jeu, surtout qu'on n'a pas une génération moyenne. J'espère qu'on va proposer autre chose. Mais est-ce que Didier Deschamps en est capable ? À part avec Monaco, toutes les équipes de Deschamps ont eu une qualité de jeu moyenne. Deschamps, c'est un José Mourinho , ce n'est pas un Pep Guardiola ."