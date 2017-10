"Ce que je cherchais d'abord, c'était un club de Ligue 1. Je préférais jouer à ce niveau plutôt qu'en Ligue 2 . En Ligue 1 Conforama , on est plus exposé et le jeu proposé est de meilleure qualité, a déclaré le milieu franco-tunisien sur le site officiel de l'Estac. Dans ma tête, je ne voulais pas connaître la même saison que celle que je venais de vivre. Je voulais avoir plus de temps de jeu. C'est donc venu des deux parties, l'Estac et moi. L'OM a accepté." Avant la trêve internationale, le footballeur de 22 ans s'est distingué en marquant le but de la victoire, contre Saint-Etienne (2-1), sur un coup franc direct.