L'Espagne ne sera pas tête de série, un club anglais voudrait Scholes... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On commence avec le quotidien L'Equipe qui consacre sa première page aux droits audiovisuels de la Ligue 1. "Grâce à ses stars d'envergure internationale, la Ligue 1 dispose d'atouts pour renégocier à la hausse ses droits de diffusion en France. L'objectif du milliard d'euros par an à l'horizon 2020 est avancé."On poursuit avec le Corriere dello Sport et la volonté des dirigeants de Naples de s'offrir les services de Federico Chiesa Fiorentina ). Lors du prochain mercato estival, l'actuel leader de la Serie A devrait passer à l'action pour le jeune attaquant italien de 19 ans, auteur de deux réalisations en championnat.On enchaîne avec le journal As qui annonce que l'Espagne ne sera pas protégée par un statut de tête de série lors du tirage au sort de la Coupe du Monde 2018. Au contraire de l'Allemagne, du Brésil , du Portugal, de l' Argentine , de la Belgique, de la Pologne, de la France et de la Russie.Pour finir, le Daily Mirror indique que Paul Scholes serait entré en négociations pour prendre les rênes du club d'Oldham Athletic, formation de troisième division anglaise. L'Anglais de 42 ans, ancien milieu de Manchester United , n'a pas connu la moindre expérience sur le banc.