EdF : Le Graët ne veut pas se précipiter avec Deschamps

Auprès de L'Equipe, le président de la Fédération française de football explique vouloir "prendre le temps" avec "DD". "On va le laisser réfléchir parce que ce sont des décisions importantes. Est-ce qu'il est heureux à ce poste ? Est-ce qu'il veut continuer à la Fédération ? On va aborder ces questions avec lui." Et de prévenir : "En général, j'aime bien prendre les positions avant une compétition. Que l'entraîneur reste en place ou non."