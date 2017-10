FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec L'Equipe qui consacre un dossier sur l'enquête ouverte par la justice suisse contre Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG est accusé de corruption, une affaire qui embarrasse le club de la capitale déjà dans le collimateur de l' UEFA au sujet du fair-play financier.On poursuit avec le Corriere dello Sport qui donne les résultats d'un sondage sur le meilleur entraîneur de la Serie A . Selon 54 % des personnes interrogées, Massimiliano Allegri arrive en tête. Le coach de la Juventus Turin devance Maurizio Sarri Naples ) et Luciano Spalletti Inter Milan ), cités à 32 %.On enchaîne avec le quotidien As qui affirme que Zinedine Zidane va disputer samedi, contre Getafe, son 100e match sur le banc du Real Madrid , toutes compétitions confondues. Le technicien tricolore possède un pourcentage de victoires de 74,7 %. En Liga , la Maison Blanche est reléguée à sept points du Barça.Pour finir, le Daily Mirror explique que Liverpool et Arsenal auraient l'intention de revenir à la charge l'été prochain pour Thomas Lemar, le milieu offensif de l' AS Monaco . Resté cet été sur le Rocher, l'international français a de grandes chances de partir dans quelques mois.