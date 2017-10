Real Madrid : le superbe hommage de Perez à Zidane

Le dirigeant merengue parle d'un "pur talent" et d'un homme qui associe "respect et humilité." "C'est une référence inégalée pour nos joueurs. Il transmet l'identité du Real Madrid et continue d'avoir de l'affection pour un sport qu'il adore. Comme entraîneur, il a déjà tout gagné." Ce n'est pas le début de saison délicat qui viendra remettre en cause ce message : le champion du monde 1998 a mené la saison dernière ses joueurs au titre en Liga et à un nouveau sacre en Ligue des Champions