La réponse du technicien merengue a été claire, pendant un point presse. "J'ai le coeur blanc. Je suis ici. Quand je jouais, c'était la même chose. On m'avait demandé si je voulais jouer ailleurs et j'avais dit non. Nous verrons par la suite mais je n'entraînerai pas le Barça." Avec de tels propos, "Zizou" évite de se mettre les supporters à dos.