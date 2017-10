"C'est toujours difficile les deux trois jours qui suivent mais une fois que l'on a revu le groupe, que l'on a fait la séance vidéo, on regarde devant. J'ai eu mal au crâne trois jours", a-t-il expliqué. Il garde néanmoins confiance en son groupe : "Quand on perd au Parc, il y a une forme de logique. Ce qui est embêtant, c'est d'avoir pris beaucoup de buts. Contre le PSG, vous pouvez choisir n'importe quelle tactique, si vous n'êtes pas proches les uns des autres, c'est difficile. Voilà, c'était un match particulier où on ne s'est pas très bien adapté mais si on perd tous les quatorze matchs, je ne serais pas mécontent." Il espère désormais que son équipe saura se relancer contre Nantes : "C'est un match important dans la saison des deux clubs. On avait bien négocié ce derby l'an dernier, c'était au mois d'août, dans l'après-midi également. Après une trêve internationale, il y a toujours un nouvel élan à trouver."