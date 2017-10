"C'est un attaquant complet. C'est un tueur devant le but. On voit à l'entraînement, dans les séances devant le but, il manque très peu. Et je pense qu'il va beaucoup nous apporter. Il peut être complémentaire avec Valère (Germain) ou Clinton (Njie), ce sont des styles différents donc ça va être un bien pour l'OM, c'est sûr", a déclaré le milieu de terrain.