FIFA : Valcke assure avoir payé la location de la villa

"Il y avait un bail et M. Valcke a payé la location", a déclaré l'avocat. Et de poursuivre : "Pour qu'il y ait corruption, il faut une contrepartie or Monsieur Valcke n'était pas responsable d'attribuer des droits médias aux uns ou aux autres." Son client refuse désormais de s'exprimer : "Monsieur Valcke a décidé de ne plus commenter le feuilleton quotidien. Il a déjà répondu aux questions des enquêteurs du Ministère public de la Confédération (MPC) sur l'ensemble des points concernant Nasser Al-Khelaïfi. Il réserve désormais ses réponses au MPC."