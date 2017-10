Monaco : Jardim en remet une couche sur Ghezzal

"On a eu une conversation. Un débat, en réalité, sur les choses sur lesquelles il doit progresser, a confié le technicien portugais. Techniquement, il est très fort mais il manque quelque chose pour arriver à un gros niveau. Un joueur de sa qualité doit en faire plus. On travaille pour lui faire passer le cap. Ce n'est pas un jeune joueur, il a déjà 25-26 ans, il a besoin de faire plus car il a la qualité pour faire mieux."Pour rappel, l'international algérien n'a été titularisé qu'à 2 reprises, depuis le début de la saison.