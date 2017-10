Match OL - Monaco en direct

Lyon Monaco 1st Half'

La 9e journée de Ligue 1 débute en beauté avec la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et l' AS Monaco . Huitième, le club rhodanien ne gagne plus depuis trois matches et reste sur deux nuls contre Dijon (3-3) et Angers (3-3). Les hommes de Bruno Genesio doivent donc l'emporter pour remonter au classement. Pour sa part, le champion de France est dauphin du PSG , à trois longueurs, et compte récupérer les points perdus à domicile face à Montpellier (1-1).