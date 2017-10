"Beaucoup disent : "Pourquoi il n'est pas revenu à Marseille" ? Parce qu'ils ne m'ont pas appelé déjà ! Je ne dis pas que je serais revenu, mais il n'y a pas eu de contact concret. Est-ce que j'aurais pu être intéressé ? Je ne sais pas puisqu'ils ne m'ont pas appelé. Ça se trouve, ils m'auraient dit : "Viens et tu vas être derrière Maxime Lopez et Morgan Sanson ." Et dans ces conditions-là, je n'aurais pas accepté. C'est un exemple, ce que je te dis. Ça dépend toujours des conditions", a-t-il confié au magazine.