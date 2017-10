Ligue 1 : Fekir magistral, Lyon bat Monaco sur le fil

Du spectacle et un joueur en état de grâce. Lyon bat Monaco au Groupama Stadium (3-2) ce vendredi en ouverture de la 9e journée de Ligue 1 . Privées de quelques cadres, les deux équipes ont fait preuve de fébrilité défensive. L' OL ouvre le score à la 11e minute : Fekir dribble côté gauche avant de centrer pour Mariano Diaz , laissé libre au second poteau. Rony Lopes égalise pour l'ASM six minutes plus tard, profitant d'un espace béant dans l'axe. Fekir redonne l'avantage aux Gones à la 23e, en profitant d'un marquage laxiste de Kongolo sur une passe de Mendy. Adama Traoré , qui n'avait plus joué pour le club du Rocher depuis décembre 2016, signe la seconde égalisation d'une frappe limpide sous la barre. Dans le temps additionnel, Fekir, encore lui, offre la victoire aux Gones sur coup franc direct. Monaco reste deuxième, à deux points du PSG qui affronte Dijon samedi. Lyon remonte à la 3e place après un mois sans victoire.Résultat du soir : Lyon-Monaco : 3-2Par Etienne Comte (iDalgo)