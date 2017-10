"Cette victoire fait beaucoup de bien. J'espère que c'est le début de quelque chose. La réussite nous fuyait sur les derniers matchs. J'espère que la roue va tourner. J'ai fait un bon match mais le plus important est le collectif et on a fait un très bon match. On encaisse encore des buts qui sont évitables." Le milieu tricolore n'a ensuite pas pu s'empêcher de faire une mise au point sur la situation de son entraîneur. "L'acharnement sur une seule personne est inutile. On est tous avec Bruno Genesio et on ne lâchera pas."