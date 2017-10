OL : Genesio a rendu hommage à Fekir

"On avait besoin de cette victoire. On a vécu des moments très forts durant ce match. Je pense que c'est mérité même si Monaco aurait pu nous punir en seconde période. On a eu de la chance et beaucoup de talent pour aller chercher cette victoire. Il faut enchaîner, faire une série. Ce match peut nous faire prendre conscience de nos qualités", a réagi l'entraîneur des Gones sur OLTV, avant de rendre hommage au héros du match Nabil Fekir . "Il a été décisif et exemplaire dans son jeu, dans son investissement. Il confirme son début de saison. Il est au-dessus de son niveau avant sa blessure."