Fekir a écoeuré Monaco, Maldini prédit le sacre de Naples... Le Tour d'Europe de la presse

On débute avec le journal L'Equipe et la victoire de l'Olympique Lyonnais face à Monaco (3-2) pour le premier match de la 9e journée de Ligue 1 . Les Gones ont été "sauvés par Fekir", auteur d'un grand match et du coup franc de la gagne dans les arrêts de jeu.On file derrière les Alpes pour évoquer la première page du Corriere dello Sport consacrée à une interview de Paolo Maldini. La légende italienne de l'AC Milan a donné son opinion sur la course au titre et selon lui, cette saison sera celle du Napoli de Maurizio Sarri On poursuit avec le quotidien El Mundo Deportivo et l'affiche entre l' Atletico Madrid et le FC Barcelone . Après sept victoires consécutives, le leader catalan peut se sentir en danger pour son premier test de la saison, contre des Rojiblancos distancés mais tout de même invaincus.On termine avec le Daily Mirror qui rapporte les propos de Mauricio Pochettino en réaction à l'attaque de Josep Guardiola, qui avait qualifié les Spurs comme "l'équipe de Harry Kane ." Le technicien argentin s'est dit "triste" de ce commentaire "irrespectueux."