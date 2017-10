OM : le communiqué du club sur l'accord avec Orange

"Ce partenariat de sponsoring et d'image comprend, outre la visibilité sur le maillot du club pour les saisons 2017-2018 et 2018-2019, de très nombreux droits marketing et digitaux", explique le club phocéen. "L'Olympique de Marseille est très fier de développer sa collaboration avec l'un de ses plus fidèles partenaires, reconnu comme l'une des entreprises leader dans le monde. Cela fait plus d'une décennie maintenant que le club et Orange travaillent main dans la main dans une relation de confiance mutuelle. Cet accord s'inscrit dans une volonté de l'Olympique de Marseille de continuer à développer ses activités avec des partenaires reconnus et ambitieux", s'est pour sa part félicité le président Jacques-Henri Eyraud