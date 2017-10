Match Crystal Palace - Chelsea en direct

Crystal Palace Chelsea A venir 11' Yohan Cabaye - 45' Wilfried Zaha - 18' - Tiemoue Bakayoko - Tiemoue Bakayoko

Au pied du podium, à un point de Tottenham et six unités des deux clubs de Manchester, Chelsea se déplace sur le terrain de Crystal Palace dans le cadre de la 8e journée de Premier League . Battus par les Citizens deux semaines plus tôt (0-1), les hommes d' Antonio Conte affrontent des Eagles en déconfiture totale. Derniers, les hommes de Roy Hodgson sont en quête d'un premier point et, plus inquiétant, d'un premier but après une entame de saison désastreuse.