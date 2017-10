Interrogé par l'Avenir, Thomas Meunier a une nouvelle fois été franc avec les médias : "Quand le Brésilien a signé, les choses étaient très claires. Il était prioritaire et je dois faire tout ce que je peux pour continuer à convaincre le coach et essayer de semer le doute dans ses choix. Mais c'est certain que c'est plus ronflant d'avoir Alves plutôt que Meunier. Surpris ? Non. Le PSG a les moyens d'enrôler n'importe qui, mais on ne s'attendait peut-être pas à un renfort de ce calibre à ce poste-là. J'avoue que je me suis alors posé quelques questions. Mais je comprends qu'on ne fasse pas une équipe en pensant seulement au bien-être d'un joueur. On essaie juste de la rendre la plus compétitive possible."