Tottenham : Alli veut toucher le jackpot

Le joueur de 21 ans entend être le joueur le mieux payé de l'effectif. Il veut un salaire de 180 000 euros par semaine, soit 9,3 millions d'euros par an. Chez les Spurs, les deux plus gros salaires du club, Hugo Lloris , le capitaine, et Harry Kane , le meilleur buteur, touchent plus de 100 000 euros hebdomadaires, mais moins que ce que souhaite le prodige britannique. Pas sûr que les pensionnaires de White Hart Lane accèdent à ses demandes.