Match Dijon - PSG en direct

Dijon PSG A venir

Le stade Gaston-Gérard sera le théâtre d'un duel des extrêmes entre Dijon (17e) et le PSG (1er), pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 . En tête avec trois points de mieux que Monaco, le club de la capitale entend poursuivre son invincibilité et rester sur la lancée de sa démonstration face à Bordeaux (6-2). En face, l'écurie bourguignonne espère renouer avec la victoire après deux nuls et deux défaites en quatre journées, à condition de sortir le grand jeu.