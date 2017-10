Bundesliga : le Bayern Munich détruit Fribourg

Les Bavarois ont ouvert la marque à la 8e min grâce à un but contre son camp du malheureux Julian Schuster. Ensuite, Kingsley Coman , à la 42e, Thiago Alcantara , à la 63e, le Polonais Robert Lewandowski , à la 75e, et l'Allemand Joshua Kimmich ont inscrit les quatre autres buts munichois. A noter que Corentin Tolisso a joué, mais a débuté la rencontre sur le banc.De son côté, Schalke 04 a dominé 2-0 un Hertha Berlin réduit à 10 à domicile. Hambourg s'est incliné à l'extérieur contre Mayence, 3-2. L'Eintracht Francfort a dominé le club de Hanovre 96 (1-2), grâce à un but du Français Sébastien Haller . Hoffenheim et Augsbourg se sont quittés sur un match nul 2-2. Le Borussia Dortmund joue en fin d'après-midi (18h) contre le RB Leipzig, pour le choc de cette journée de Bundesliga