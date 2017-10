Match Juventus Turin - Lazio Rome en direct

Juventus Turin Lazio Rome 1st Half'

La 8e journée de Serie A commence par une jolie rencontre entre la Juventus Turin et la Lazio Rome. Tenue en respect par l'Atalanta (2-2), la Vieille Dame (2e) a laissé la première place à Naples , à deux longueurs, et veut repartir de l'avant. Mais ce sera tout sauf une formalité contre le club de la capitale, quatrième et troisième meilleure attaque du plateau. La Lazio attend beaucoup de Ciro Immobile , neuf réalisations, dans un duel à distance avec Paulo Dybala (10).