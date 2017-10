USA : Vieira ne veut pas être le sélectionneur

L'actuel coach de New York City FC a été très clair : "C'est toujours flatteur mais je ne suis pas prêt. Pour diriger une équipe nationale, il est important de connaître la Ligue, les joueurs, de comprendre le système et son fonctionnement. Il faut de l'expérience. Il y a beaucoup de meilleurs candidats que moi." Le Français de 41 ans, à New York depuis 2016, a ensuite clôt le débat : "Je ne sais vraiment pas ce que les gens disent ou pensent. La seule chose que je peux dire est que je ne suis pas du tout la bonne personne. "