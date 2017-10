Premier League : Man City atomise Stoke, Chelsea chute

De son côté, Chelsea , en l'absence de N'Golo Kanté , s'est incliné contre Crystal Palace 2-1, à l'extérieur. Le club anglais, bon dernier, n'avait pas encore inscrit de but cette saison quand César Azpilicueta a ouvert le score d'un but contre son camp, à la 11e minute. Tiémoué Bakayoko a inscrit le but de Chelsea. Tottenham , de son côté, a gagné 1-0 contre Bournemouth, grâce à Christian Eriksen . Burnley n'a pu faire mieux qu'un match nul (1-1) face à un West Ham réduit à 10, alors que dans le même temps, Swansea s'est imposé 2-0 face à Huddersfield grâce à un doublé de Tammy Abraham