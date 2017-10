Match Watford - Arsenal en direct

Watford Arsenal A venir

Invaincu depuis quatre matches, Arsenal va à Watford dans une rencontre comptant pour la 8e journée de Premier League . Cinquièmes à une longueur seulement du podium mais déjà six points de Manchester City et Manchester United , les Gunners d' Arsène Wenger défient des Hornets qui ont réalisé une bonne entame d'exercice. Huitième, Watford n'a perdu qu'une rencontre et a les arguments pour s'imposer devant ses supporters.