Liga : le Real Madrid domine Getafe, Séville tombe

Pour la 100e de Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid, Karim Benzema a ouvert la marque, à la 39e minute, avant de voir son équipe se faire rejoindre à la 56e, à cause d'un but de Jorge Molina. Mais c'était sans compter sur Cristiano Ronaldo qui, à la 83e, a donné un avantage définitif au Real Madrid face au club de la banlieue de la capitale espagnole. A noter que le coach franaçis a présenté une équipe légèrement remaniée avant son match de mardi, en Ligue des Champions , contre Tottenham Enfin, en début d'après-midi, le FC Séville s'est lui incliné 1-0 sur le terrain de l'Athletic Bilbao, sur un but de Mikel Vesga . Les Sévillans ont également perdu sur blessure Steven N'Zonzi