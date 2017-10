Ligue 1 : le PSG s'impose dans la douleur à Dijon

En difficulté toute l'après-midi, à l'image d'un Kylian Mbappé peu en réussite devant le but, le PSG a finalement dominé de valeureux dijonnais en fin de match. Thomas Meunier a ouvert le score à la 70e, puis donné la victoire aux siens dans le temps additionnel, en marquant deux buts identiques. Entre temps, Benjamin Jeannot avait encore plus fait douter les Parisiens, grâce à un but sublime à la 88e minute de jeu. Mais c'était sans compter sur l'expérience des joueurs de la capitale, qui ont su forcer le verrou dijonnais. Le PSG est leader de la L1, avec six points d'avance sur Monaco, qui s'est incliné hier contre l' OL (3-2).