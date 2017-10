Premier League : Arsenal battu à Watford !

La formation d' Arsène Wenger semblait avoir fait le plus dur grâce à Per Mertesacker (39e), mais les Hornets ont planté deux buts par Troy Deeney (71e sur penalty) et Tom Cleverley (92e). Sixième avec treize unités, le club londonien est relégué à neuf points du leader Manchester City , alors que le podium est à quatre unités.