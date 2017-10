Liga : le Barça tenu en échec par l'Atletico !

Menés sur un but de Saúl Ñíguez (21e), les Blaugrana ont évité la défaite sur une réalisation de Luis Suarez (82e). Même s'ils n'ont pas gagné, les coéquipiers de Lionel Messi conservent la tête du classement avec cinq points de plus que le Real Madrid , vainqueur un peu plus tôt de Getafe (2-1). Les Rojiblancos pointent eux sur la troisième marche du podium, à six longueurs du Barça.